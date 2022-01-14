Два матча "Пармы" в Единой лиге ВТБ перенесли из-за коронавируса у десяти игроков

ПЕРМЬ, 14 января. /ТАСС/. Ближайшие два матча пермского баскетбольного клуба "Парма" в Единой лиге ВТБ перенесены на неопределенный срок из-за выявленного у игроков коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба в пятницу.

"Парма" должна была провести домашний матч против "Автодора" 16 января и гостевую игру с "Астаной" 23 января.

Президент клуба Сергей Богуславский сообщил о десяти случаях заражения коронавирусом среди игроков. Три игрока переносят заболевание тяжело.

"Ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно. В течение недели перед матчем с БК "Лейден" часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января, прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус. Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером!" - рассказал Богуславский о домашнем матче Еврокубка, который прошел 13 января.

Он также назвал открытое письмо "Автодора" некорректным. Ранее саратовский клуб на своем сайте написал, что "Парма" находится не в лучшем форме и пытается перенести матч на более удобную для себя дату.

"Парма" занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав шесть побед в десяти матчах.