Мать биатлонистки Резцовой считает, что ее дочь хорошо выступила в эстафете

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская биатлонистка Кристина Резцова хорошо выступила в эстафете на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге, поскольку смогла на "отлично" справиться со стрельбой. Такое мнение ТАСС высказала мать спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

Женская сборная России в пятницу заняла третье место в эстафетной гонке 4x6 км на шестом этапе Кубка мира.

"Она умница, бежала хорошо и со стрельбой справилась на "отлично", и быстро, и четко. Девчонки тоже, в принципе, старались, бежали без штрафных кругов, по крайней мере, - сказала Резцова-старшая. - Ходом, правда, не совсем так, как хотелось, не получалось на скорости. Кристина молодец, четко отстреляла, а это самое главное, и дай бог, чтобы на Олимпиаде так же было".

"Она раньше бежала первые этапы, но сейчас выступала на последнем, так как она лидер команды. Я тоже раньше бежала последние этапы, ни одной эстафеты не подвела. Думаю, за ней закрепится этот финишный дар, потому что она боец. Пускай у нее личные гонки не всегда получаются, но в команде она боец, чувствует ответственность", - добавила собеседница агентства.