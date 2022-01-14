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Футбол в Англии

"Арсенал" просит перенести матч чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" из-за проблем с составом

Футболисты "Арсенала" отсутствуют в команде по причине заражения коронавирусом, травм и отъезда на Кубок Африки

ТАСС, 14 января. Футбольный клуб "Арсенал" подал заявку на перенос матча 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Матч должен состояться в воскресенье на домашнем стадионе "Тоттенхэма". Причиной заявки о переносе стала недоступность многих игроков "Арсенала".

"Мы можем подтвердить, что подали заявку на перенос матча против "Тоттенхэма". Мы неохотно пошли на этот шаг, но у нас есть много игроков, которые в настоящее время недоступны в нашей команде из-за заражения коронавирусом и травм, а также игроков, принимающих участие в Кубке африканских наций", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте Английской премьер-лиги сообщается, что запрос "Арсенала" будет рассмотрен в субботу.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками в 20 встречах. "Тоттенхэм" располагается на шестой позиции с 33 очками в 18 матчах.

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