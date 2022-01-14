Ягудин: фигурист Кондратюк достоин выступить в командных соревнованиях на Олимпиаде

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк, одержавший победу на чемпионате Европы, достоин выступить в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 286,56 балла (99,06+187,50) и впервые стал чемпионом Европы. Лидировавший после короткой программы россиянин Андрей Мозалев занял четвертое место (265,69; 99,76+165,93), его соотечественник Евгений Семененко стал пятым (260,00; 99,04+160,96).

"Марк достоин командника, по полной программе, как показал опыт последних турниров", - сказал Ягудин.

Также олимпийский чемпион добавил, что шанс на золотую медаль был у всех троих россиян. "Понятно, что здесь потенциально все трое могли выиграть и стать чемпионами Европы. Но это все дебютанты, и у них был шанс - это реальность, это не сюрреализм. Но впереди Олимпиада, и это сыграло свою роль", - подчеркнул Ягудин.

По мнению эксперта, вопрос по олимпийскому составу российской команды остается открытым. "Как мы все понимаем, вопрос стоял открытым, кто из четырех спортсменов будет представлять нашу страну - но у Миши Коляды сейчас небольшая травма, - сказал Ягудин. Что сейчас делать - вопрос открыт. Кондратюк - понятно, Коляда - мне непонятно, Семененко - непонятно".

"Мозалев выше, чем Семененко? Да, но не надо было так кататься. Я даже представить не могу, как Федерация фигурного катания на коньках России будет принимать решение. Мы всегда отличались тем, что мы не посылаем тупо по результатам чемпионата России, у нас есть коллегиальное решение. Что они будут делать, не знаю", - заявил Ягудин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.