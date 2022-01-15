Фигурист Кондратюк подарит малую медаль чемпионата Европы своему тренеру Соколовской

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк одну из медалей чемпионата Европы подарит своему тренеру Светлане Соколовской. Об этом фигурист рассказал журналистам после победы на турнире, проходящем в Таллине.
В пятницу Кондратюк победил на дебютном чемпионате Европы, вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим - Денис Васильев из Латвии. Помимо медали за итоговый результат, спортсмены получают на турнире две малые медали - за короткую и произвольную программы.
"Одну медаль я подарю Светлане Владимировне [Соколовской], еще одну малую, возможно, тоже подарю, - сказал Кондратюк. - Себе оставлю большую. Буду хранить дома в коробочке".
"Титулы - это круто и приятно, - отметил фигурист. - Сегодня я выиграл, пару дней я буду радоваться, а дальше надо продолжать работать. Может уверенности в себе титулы и дают, но если ты не думаешь, что это груз ответственности, то легче . Пока вроде бы получается".