Фигурист Кондратюк подарит малую медаль чемпионата Европы своему тренеру Соколовской

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк одну из медалей чемпионата Европы подарит своему тренеру Светлане Соколовской. Об этом фигурист рассказал журналистам после победы на турнире, проходящем в Таллине.

В пятницу Кондратюк победил на дебютном чемпионате Европы, вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим - Денис Васильев из Латвии. Помимо медали за итоговый результат, спортсмены получают на турнире две малые медали - за короткую и произвольную программы.