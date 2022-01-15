Золото для тренера. Российский фигурист Кондратюк победил на дебютном чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Марк Кондратюк выиграл золотую медаль на дебютном чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Таллине. После короткой программы спортсмен шел вторым, получив за выступление 99,06 балла. Однако стал лучшим в произвольной программе (187,50), что позволило ему по сумме баллов (286,56) подняться на высшую ступень пьедестала почета. Таким образом, чемпион России Кондратюк подтвердил свое право на участие в Олимпийских играх в Пекине.

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Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75+182,73), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08; 90,24+181,84). Лидировавший после короткой программы россиянин Андрей Мозалев занял четвертое место (265,69; 99,76+165,93), его соотечественник Евгений Семененко стал пятым (260,00; 99,04+160,96). После победы Кондратюк признался, что полного удовлетворения от своего катания в Таллине не испытал. "Я доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием. Хотел бы, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России, но это не удалось. Я не знаю, как это смотрелось со стороны, я отталкиваюсь чисто от своих ощущений", - сказал фигурист.

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Помимо медали за итоговый результат, спортсмены получают на турнире две малые медали - за короткую и произвольную программы. Одну из них Кондратюк подарит своему тренеру Светлане Соколовской. Что же касается титула, то долго радоваться победе фигурист не собирается, максимум день-два, а дальше - подготовка к Играм. По итогам чемпионата Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) предстоит окончательно определиться с составом сборной на Олимпиаду, и вопросов по участию в них Кондратюка уже нет. Разве что достоин ли он участвовать в командном турнире, которым откроется программа соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх. По мнению олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, результаты Кондратюка на последних турнирах позволяют положительно ответить на этот вопрос. Таллин еще больше запутал ситуацию с составом мужской команды на Олимпиаду По мнению Ягудина, вопрос по олимпийскому составу российской команды по-прежнему остается открытым. На участие в Играх претендовали также Михаил Коляда, пропустивший чемпионат в Таллине из-за травмы, Андрей Мозалев, который его в итоге заменил, и Евгений Семененко. "Как мы все понимаем, вопрос стоял открытым, кто из четырех спортсменов будет представлять нашу страну - но у Миши Коляды сейчас небольшая травма, - сказал Ягудин. Что сейчас делать - вопрос открыт. Кондратюк - понятно, Коляда - мне непонятно, Семененко - непонятно".

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Первая четверка национального чемпионата выглядела так: Кондратюк, Коляда, Мозалев, Семененко. В состав на чемпионат Европы были включены Кондратюк, Коляда и Семененко, в пользу которого говорил его опыт участия в чемпионате мира в Стокгольме. Но Коляда прямо перед континентальным первенством был вынужден сняться из-за травмы, а у Мозалева появился шанс обосновать свои олимпийские амбиции, и в итоге он на чемпионате Европы стал четвертым, Семененко - пятым. "Мозалев выше, чем Семененко? Да, но не надо было так кататься, - сказал Ягудин. - Я даже представить не могу, как ФФККР будет принимать решение. Мы всегда отличались тем, что мы не посылаем просто по результатам чемпионата России, у нас есть коллегиальное решение. Что они будут делать, не знаю".

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Ни Мозалев, ни Семененко не считают, что сделали все для попадания на Олимпиаду, хотя оба мечтают там оказаться. "Расстроен, конечно, что даже не попал в тройку, хотя прокатал, не считая ошибки на сальхове в каскаде, в принципе, неплохо, - сказал Мозолев. - Конечно, я хочу на Олимпиаду, все решать будет федерация, но я не считаю, что все сделал для этого, точнее сделал для этого не все, что хотел". "Все, кто выступает, думают об Олимпиаде. Не знаю, наработал на Олимпиаду или нет, но все силы для этого отдал", - отметил Семененко. Окончательное решение останется за ФФККР. Также федерации предстоит определиться, кто же все-таки будет представлять Россию в командных соревнованиях в Пекине. Леопардовый принт, миллион долларов и запрещенные темы В турнире дуэтов лидируют действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие в ритм-танце 87,89 балла. Вторыми с небольшим отставанием идут чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин (86,45), третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35). Дебютанты европейского чемпионата Диана Дэвис и Глеб Смолкин располагаются на восьмой позиции (73,32). Турнир пропускают серебряные призеры Олимпиады 2018 года французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, поэтому основная борьба за победу в танцах на льду разворачивается между двумя российскими дуэтами. В отношении ритм-танца Синициной и Кацалапова судьи в целом были единодушны - на первое место их поставили семь рефери из девяти. Однако британский и французская судьи посчитали катание Степановой и Букина более убедительным, поставив их на первое место.

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Внутренняя конкуренция для фигурного катания - тема запрещенная, спортсмены стараются никогда ее публично не обсуждать. Тем удивительнее, что фигуристы согласились на эту тему высказаться. Кацалапов считает происходящее в Таллине абсолютно адекватной борьбой. И Кацалапов, и Букин были единодушны во мнении, что у всех был непростой путь, каждый полностью выкладывается ради результата, а конкуренция - отличный мотиватор. Под пристальное внимание прессы попали и новые брюки Кацалапова с черным леопардовым принтом. Как оказалось, фигуристы как следует изучили тренды последней недели моды. Синициной настолько понравился конечный результат, что теперь она сама была бы не прочь покрасоваться в таких же брюках. Отвечая на еще один "запрещенный" вопрос - о стоимости костюма, Кацалапов под общих хохот отшутился: "Миллион долларов". "Никто нам просто так ничего отдавать не будет" Тренер Синициной и Кацалапова Александр Жулин признался после выступления подопечных, что хорошо чувствует приближение Олимпиады. Прокатом своих спортсменов и оценками за него Жулин доволен, однако понимает, что никому сильные Синицина и Кацалапов не нужны. "Всегда хочется большего, все же понимают, что здесь нет французов, никто нам просто так ничего отдавать не будет, надо бороться", - сказал Жулин.