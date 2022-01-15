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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Мозалев будет ждать объявление состава олимпийской команды на сборе в Красноярске

В пятницу спортсмен занял четвертое место на чемпионате Европы в Таллине
Андрей Мозалев и тренер Кирилл Давыденко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев и тренер Кирилл Давыденко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев примет участие в общем подготовительном сборе к Олимпиаде 2022 года в Красноярске и там узнает окончательный состав российской команды для участия в Играх. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Кирилл Давыденко.

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"Мы с Андреем едем на предолимпийский сбор в Красноярск, будем готовиться со всей командой. А попадание в основной состав на Олимпиаду - этот вопрос будет решаться федерацией позже, и это не в нашей компетенции. Готовимся дальше, мы с Андреем сделаем выводы, проведем работу над ошибками и будем еще усерднее тренироваться", - сообщил Давыденко.

В пятницу Мозалев стал четвертым на чемпионате Европы в Таллине. Комментируя выступление подопечного, Давыденко отметил, что континентальное первенство - первый взрослый международный старт фигуриста. "Четвертое место, это, конечно, обидно, но это спорт, - сказал тренер. - С другой стороны, это был его первый серьезный взрослый международный турнир. И четвертое место в этом отношении не так уж и плохо. В короткой программе он показал себя, откатал чисто, занял первое место, хотя, конечно, уровень напряжения был высок, и в связи с этим мне как тренеру было приятно видеть, как он в очередной раз показал себя настоящим мужичком".

"Кататься последним сложно, хотя весь позапрошлый сезон, когда он выиграл юниорский чемпионат мира, мы катались на всех стартах пятыми-шестыми, к этому стартовому номеру нам не привыкать. И потом я Андрея учу: если ты хочешь быть в топе, ты должен привыкать катать последним, ведь чем выше рейтинг, чем выше занятое место в короткой программе, тем ты позднее выступаешь в произвольной. К этому надо привыкнуть", - добавил Давыденко.

"Любой старт ответственный, но это был такой значимый старт - первый чемпионат Европы, и после первого места в короткой психологически было непросто, но в все-таки он собрался, хотя да, были нюансы, недочеты, но фатального провала не было. Бабочка на сальхове, конечно, выбила, но он был сконцентрирован, я это видел. Да, не все удалось, но это прежде всего опыт, главные старты в жизни еще впереди, поэтому не отчаиваемся, из всего нужно сделать правильные выводы и вперед и с песней, завтра будет новый день, этот уже прошел", - сказал тренер.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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