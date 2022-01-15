Максимальный срок карантина Нурмагомедова в Сингапуре составляет 10 дней

СИНГАПУР, 15 января. /ТАСС/. Максимально возможный срок карантина бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова в Сингапуре при отсутствии тяжелых осложнений составляет 10 дней, но он может выйти раньше, если его тест на коронавирус даст отрицательный результат. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь лиги One Championship Тэмми Чан.

Согласно действующему в Сингапуре протоколу Минздрава, после заражения коронавирусом при отсутствии тяжелых осложнений человек может завершить карантин на 10-й день.

"Он находится на карантине в одной из гостиниц Сингапура, где его сопровождают представители One Championship, - сказала Чан. - Он может досрочно выйти из карантина и вылететь из Сингапура после того, как сдаст его тест на коронавирус покажет отрицательный результат".

Нурмагомедов прибыл в Сингапур в среду вечером, он должен был стать секундантом своего подопечного Сайгида Изагахмаева, который в пятницу удушающим приемом победил во втором раунде американца Джеймса Накасиму на турнире One Championship. Однако из-за положительного теста на коронавирус Нурмагомедов был вынужден изолироваться в гостинице. На 28 января в Майами запланирован первый турнир принадлежащей Нурмагомедову лиги Eagle Fighting Championship.