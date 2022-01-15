Тренер Тарасовой и Морозова объяснил их высокие оценки за компоненты на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Оценки за компоненты выступающих в соревнованиях спортивных пар российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на предолимпийском чемпионате Европы в Таллине стали возможны благодаря их чистому катанию. Об этом в интервью ТАСС заявил тренер спортсменов, олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

В среду весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар заняли спортсмены из России. Победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Второе место заняли Тарасова и Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими - победители прошлого чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

"Здесь все просто. Компоненты есть, когда они катаются практически без ошибок, без суперсрывов, которые влияют на целостность программы. Даже на шестиминутной разминке всегда виден уровень, внешний вид, даже философия катания", - рассказал Траньков.

"Для меня Женя с Володей - последняя классическая пара образца советских времен, и это видно сразу, как они выходят на лед. Наши соперники замечательные, но если мы говорим о классике, к которой привыкли и судьи, и зрители, и любители парного катания, они действительно такая пара", - подчеркнул Траньков.

Чемпионат Европы завершится 16 января.