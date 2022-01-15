СМИ: тренер "Манчестер Юнайтед" Рангник прибыл на тренировку, забыв о выходном

ТАСС, 15 января. Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прибыл на тренировочную базу команды, забыв, что дал игрокам выходной. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Немецкий специалист прибыл на базу команды в Каррингтоне, ожидав увидеть перед входом в тренировочный комплекс очередь футболистов, проходящих тестирование на коронавирус, однако никого не обнаружил.

"Рангник позвонил из своей машины, чтобы спросить, где все игроки и почему они не проходят тестирование, - цитирует источника в клубе Daily Mail. - Позже ему напомнили, что у его команды выходной. Эту ситуацию очень сильно обсуждали на базе клуба, футболисты шутили об этом".

Ранее Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив", в ноябре 2021 года перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. В субботу подопечные Рангника на выезде сыграют с "Астон Виллой".