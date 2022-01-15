Заключительный этап подготовки олимпийской сборной России по скелетону пройдет в Сочи

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты, включенные в состав олимпийской команды России, свой последний ледовый тренировочный сбор перед вылетом в Пекин проведут на сочинской трассе. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной по скелетону Денис Алимов.

В пятницу в швейцарском Санкт-Морице завершился Кубок мира по скелетону, по итогам которого должен был определиться состав участников Олимпийских игр. По предварительной информации, российский скелетон в Пекине должен быть представлен шестью спортсменами (три мужчины и три женщины).

"Сегодня мы вылетаем в Москву, - сказал Алимов. - 17 января отправимся на сбор в Сочи, а 24 января соберемся все вместе в Новогорске, где будем находиться на карантине до вылета в Пекин. Скелетоны забираем сейчас с собой, чтобы тренироваться на них. В Сочи отправятся только те, кому предстоит стартовать на Олимпийских играх".

Как сообщал ранее ТАСС, планируется, что на Играх в Пекине выступят Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов. Официальное объявление состава олимпийской команды по скелетону состоится после того, как Международная федерация бобслея и скелетона 16 января уведомит национальные федерации о том, какая команда сколько олимпийских квот получила.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля, сборная России по бобслею и скелетону планирует вылететь в Пекин 31 января.