Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике отменен

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мировое первенство по легкой атлетике среди паралимпийцев, которое должно было пройти в японском Кобе в 2022 году, отменено. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформировал Паралимпийский комитет России об отмене в этом году чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования должны были пройти в японском Кобе и стать квалификационными к летним Паралимпийским играм 2024 года в Париже", - сообщил Рожков.

"В настоящее время организационный комитет чемпионата мира и МПК прорабатывают вопрос о переносе соревнований на 2024 год", - добавил он.