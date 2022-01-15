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Летние паралимпийские виды спорта

Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике отменен

Соревнования должны были стать квалификационными к Паралимпийским играм 2024 года в Париже

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мировое первенство по легкой атлетике среди паралимпийцев, которое должно было пройти в японском Кобе в 2022 году, отменено. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформировал Паралимпийский комитет России об отмене в этом году чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования должны были пройти в японском Кобе и стать квалификационными к летним Паралимпийским играм 2024 года в Париже", - сообщил Рожков.

"В настоящее время организационный комитет чемпионата мира и МПК прорабатывают вопрос о переносе соревнований на 2024 год", - добавил он.

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Летние паралимпийские виды спорта
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