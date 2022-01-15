Теннисист Медведев заявил, что чувствует себя увереннее в плане понимания своей игры

ТАСС, 15 января. Россиянин Даниил Медведев перед началом Australian Open чувствует себя увереннее в плане понимания своей игры, чем в прошлом году. Комментарий спортсмена приводит официальный сайт турнира.

Медведев 18 января сыграет с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом в первом круге Australian Open.

"Раньше перед началом турнира я мог ощущать тревогу, нервничать и злиться из-за плохой игры. Но победа на Открытом чемпионате США все изменила, я стал чувствовать, что лучше знаю, на что способен. Знаю, как могу играть и что нужно делать, чтобы выступать хорошо. Я чувствую себя увереннее, чем в прошлом году, в плане понимания своей игры и способностей", - сказал Медведев.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и посеян на первом в сезоне турнире Большого шлема под вторым номером. На его счету 13 титулов ATP. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.