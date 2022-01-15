Чемезов: гонщики команды "Камаз-мастер" показали свое мастерство на "Дакаре"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все пилоты команды "Камаз-мастер", занявшие первые четыре места в общем зачете грузовиков на ралли-марафоне "Дакар", показали настоящее мастерство. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, комментарий которого приводит пресс-служба Ростеха.

Экипажи "Камаз-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар" заняли первые четыре места в общем зачете грузовиков. Экипаж Дмитрия Сотникова победил с результатом 41 час 37 минут 34 секунды. Экипаж Эдуарда Николаева стал вторым, Антона Шибалова - третьим, Андрея Каргинова - четвертым. Ростех является генеральным партнером команды "Камаз-мастер".

"Хочу поздравить команду "Камаз-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022", - сказал Чемезов. - В последний раз команда из Набережных Челнов занимала первые четыре места в 2011 году, для "Камаз-мастер" этот титул стал 19-м в истории, это большая командная победа. Гонщики "Камаз-мастер" ежегодно подтверждают высокое звание лучших из лучших, а российские грузовики демонстрируют свою надежность - важно, что в этом году в гонках участвовали два совершенно новых грузовика семейства К5 марки "Камаз", которые отлично показали себя в экстремальных условиях. Убежден, что огромный опыт и мастерство наших спортсменов послужат залогом для их дальнейших блестящих побед".

Сотникову 36 лет, за "Камаз-мастер" он выступает с 2008 года. Сотников во второй раз подряд выиграл "Дакар", в 2013 и 2017 годах он побеждал на ралли "Шелковый путь".