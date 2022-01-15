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Зимние олимпийские виды спорта

Немецкий саночник Людвиг досрочно стал победителем Кубка мира

На его счету 837 баллов
Йоханнес Людвиг EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Йоханнес Людвиг
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 15 января. Немец Йоханнес Людвиг занял первое место на этапе Кубка мира по санному спорту в одиночных соревнованиях в немецком Оберхофе.

Результат победителя по итогам двух попыток составил 1 минуту 25,069 секунды. Во второй попытке Людвиг установил рекорд трассы (42,515). Вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан (отставание 0,304 секунды), третьим - немец Феликс Лох (+0,316). Лучшим из россиян стал Роман Репилов, занявший восьмое место (+0,628), Семен Павличенко расположился на 11-й позиции (+0,705), Павел Репилов - на 18-й (+1,023), Матвей Пересторонин - на 22-й (+1,251), Александр Горбацевич - на 25-й (+1,336).

Победа в Оберхофе позволила 35-летнему Людвигу досрочно стать победителем общего зачета Кубка мира в одиночных соревнованиях. Он набрал 837 баллов, на втором месте идет австриец Вольфганг Киндль (691), на третьем месте - Лох (631). Роман Репилов - шестой (568), Павличенко - девятый (442), Горбацевич - 11-й (396), Павел Репилов - 16-й (240), Пересторонин - 27-й (126).

Людвиг является бронзовым призером чемпионата мира и Олимпийских игр в одиночных соревнованиях и олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в смешанной эстафете.

Финальный этап Кубка мира пройдет в швейцарском Санкт-Морице с 22 по 23 января.

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