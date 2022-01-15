Йожеф Сабо: Шевченко подставил себя, решив тренировать футбольный клуб "Дженоа"

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Украинский тренер Андрей Шевченко сам себя подставил, когда принял решение возглавить итальянский футбольный клуб "Дженоа". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер украинского "Динамо" Йожеф Сабо, под руководством которого Шевченко выступал в качестве игрока в составе киевской команды.

"Дженоа" в субботу объявил об увольнении Шевченко с поста главного тренера. Украинец руководил командой на протяжении 69 дней. За это время "Дженоа" провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, потерпел семь поражений и три раза сыграл вничью.

"Шевченко - мой воспитанник, и я за него болел, - сказал Сабо. - Я не говорил с ним и не знаю, почему он пошел в "Дженоа", - было же видно, что команда на последних местах, нет футболистов. Когда нет игроков, тренер ничего не может сделать - видимо, он думал, что потянет, а игроков ему купят. Отставка ожидалась, потому что команда не выигрывала".

"Раз команда не выигрывает, к нему как к тренеру есть претензии. Раз команда не выигрывает, виноват тренерский штаб. Но он сам пошел на это и понимал, что у него нет футболистов. Это же чемпионат Италии, а не чемпионат Украины - там команды приличные", - продолжил он.

Бывший наставник Шевченко затруднился предположить, ставит ли увольнение из "Дженоа" крест на карьере 45-летнего Шевченко в качестве клубного тренера в Европе. "Можно сказать, что Шевченко сам себя подставил и облил грязью. Да, в Италии за него болели, помня, как он играл за "Милан". Но как тренер он себя еще не проявил - в сборной Украины у него было приличное везение", - отметил собеседник агентства.

"Ему надо отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. В дальнейшем нужно брать команду, чтобы были футболисты", - резюмировал Сабо.