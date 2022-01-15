Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию будет оглашен к концу января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Окончательный состав олимпийской сборной России по фигурному катанию станет известен в 20-х числах января. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Список фигуристов, вошедших в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, будет оглашен в 20-х числах января на сборе в Красноярске. На сбор поедут все, кто был определен как основные и запасные спортсмены на чемпионат Европы, состав будет оглашен ближе к концу месяца. Что касается командного турнира, то это тактическая борьба всех стран. Не зря согласно правилам заявка подается за час до встречи руководителей команд", - сказал Коган.

По итогам декабрьского чемпионата России право на участие в чемпионате Европы в соревнованиях одиночниц завоевали Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, среди мужчин - Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Перед стартом европейского первенства Коляда был заменен из-за травмы на Андрея Мозалева. В турнире спортивных пар на чемпионате Европы выступили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов в состав были включены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.