Бывший футболист сборной России Шатов отправится на сбор в ОАЭ вместе с "Уралом"

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов отправится на сбор в ОАЭ вместе с клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал". Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

Последним клубом в карьере 31-летнего игрока был "Рубин". За казанцев Шатов выступал с июля 2020 года по ноябрь 2021 года, после чего принял решение о приостановлении карьеры и по соглашению сторон расторг контракт с клубом. В декабре 2021 года Иванов заявлял журналистам, что "Урал" всегда готов принять в состав полузащитника, который уже выступал за екатеринбуржцев с 2007 по 2011 год.

"Олег едет с нами на сборы, - сказал Иванов. - Мы с удовольствием подпишем с ним контракт, но это будет его решение. Сейчас он с нами тренируется, больше добавить нечего".

Помимо "Урала" и "Рубина", Шатов в разные годы выступал за махачкалинский "Анжи", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". В составе "Зенита" полузащитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны. В составе сборной России Шатов выступал с 2012 по 2016 год, провел 28 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.