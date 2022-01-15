Тарпищев: победа Карацева в Сиднее психологически важна перед Australian Open

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в Сиднее важна прежде всего с психологической точки зрения перед стартом Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Теннисист Карацев обыграл Маррея и стал победителем турнира ATP в Сиднее

Карацев обыграл британца Энди Маррея в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

"Играл он очень здорово, даже правильно. Не дал Маррею ввязаться в обмен дальними ударами и за счет скорости его разрывал. У Аслана была правильная аритмия в игре, выиграл Карацев заслуженно и играл очень правильно", - сказал Тарпищев.

"В Австралии (на Australian Open - прим. ТАСС) у него будет сложный соперник в первом круге. Большой шлем - это другой турнир, с другой аурой, там все другое, и пять сетов... С психологической точки зрения победа в Сиднее полезна, но руку на пульсе перед Мельбурном надо держать", - добавил он.

28-летний Карцев выиграл свой третий трофей под эгидой ATP, ранее он становился победителем турниров в Дубае (2021) и Москве (2021).

Карацев (18) в первом круге Australian Open сыграет с испанцем Хауме Мунаром. Турнир пройдет с 17 по 30 января.