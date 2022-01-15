Боксер Алоян проведет свой последний бой 20 февраля в Москве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян проведет свой последний бой в профессиональной карьере 20 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Последний раз россиянин выходил на ринг 22 июля против танзанийца Мчанджи Йоханы. Алоян выиграл у соперника единогласным решением судей в весовой категории до 52,16 кг.

"Мы организуем в Москве вечер бокса 20 февраля, на котором и выступит Алоян, - сказал собеседник агентства. - На этом вечере Михаил проведет свой последний бой в профессиональной карьере, его соперником будет боксер из Колумбии. Я уверен, что это получится хороший и конкурентный бой".

Всего на счету 33-летнего российского боксера семь побед (одна - нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold). Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).