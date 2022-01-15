Россияне впервые за 10 лет попали в тройку общего зачета Кубка мира по бобслею в двойках

ТАСС, 15 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли четвертое место в заездах двоек на заключительном этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Санкт-Морице.

Победителем стал экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса из Германии с результатом 2 минуты 11,76 секунды. Вторыми стали канадцы Джастин Криппс и Кэмерон Стоунс (+0,19 секунды), тройку замкнули немцы Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (+0,36). Отставание российского экипажа составило 0,45 секунды.

Общий зачет Кубка мира выиграл Фридрих, набрав 1 703 очка. Вторым стал Криппс (1 530), Гайтюкевич замкнул первую тройку (1 521).

Впервые за 10 лет российский экипаж попал в тройку призеров общего зачета Кубка мира в двойках. В сезоне-2011/12 третьим был экипаж Александра Зубкова.