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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне впервые за 10 лет попали в тройку общего зачета Кубка мира по бобслею в двойках

Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место

ТАСС, 15 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли четвертое место в заездах двоек на заключительном этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Санкт-Морице.

Победителем стал экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса из Германии с результатом 2 минуты 11,76 секунды. Вторыми стали канадцы Джастин Криппс и Кэмерон Стоунс (+0,19 секунды), тройку замкнули немцы Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (+0,36). Отставание российского экипажа составило 0,45 секунды.

Общий зачет Кубка мира выиграл Фридрих, набрав 1 703 очка. Вторым стал Криппс (1 530), Гайтюкевич замкнул первую тройку (1 521).

Впервые за 10 лет российский экипаж попал в тройку призеров общего зачета Кубка мира в двойках. В сезоне-2011/12 третьим был экипаж Александра Зубкова.

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