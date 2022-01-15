"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 15 января. "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл дома лондонский "Челси" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственным голом в матче на 70-й минуте отметился бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне.

Команды провели 146-й очный матч в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одержал 49-ю победу. На счету "Челси" 59 побед, 38 встреч завершились вничью. "Манчестер Сити" в премьер-лиге одержал 12-ю победу подряд.

"Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, клуб набрал 56 очков. "Челси" идет на втором месте, набрав 43 очка.

Следующий матч чемпионата Англии "Манчестер Сити" проведет 22 января в гостях против "Саутгемптона". "Челси" 18 января на выезде встретится с "Брайтоном".