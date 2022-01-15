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Футбол в Англии

Английская премьер-лига перенесла матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" на неопределенный срок

У "Арсенала" по разным причинам перед матчем оказалось доступно 13 полевых игроков и один вратарь
Защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу и нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу и нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 15 января. Матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

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Матч должен был состояться в воскресенье на домашнем стадионе "Тоттенхэма". Руководство "Арсенала" подало заявку на перенос матча из-за недоступности многих игроков в команде - из-за коронавируса, травм и отсутствия футболистов, которые принимают участие в Кубке африканских наций, в распоряжении тренерского штаба "Арсенала" оказалось 13 полевых игроков и один вратарь. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Это второй перенесенный матч "Арсенала" менее чем за две недели - первый матч полуфинала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" был отложен на неделю, однако тот перенос был запрошен "Ливерпулем".

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками в 20 встречах. "Тоттенхэм" располагается на шестой позиции с 33 очками в 18 матчах.

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