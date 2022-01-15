Чемпион Олимпиады в Токио боксер Батыргазиев проведет следующий бой в марте

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев проведет свой следующий поединок в марте. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Последний раз россиянин выходил на ринг 24 декабря, тогда он победил венесуэльца Франклина Мансанилью техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Батыргазиев выйдет на ринг в конце марта, - сообщили в команде спортсмена. - К поединку, который ему предстоит, он будет готовиться уже с февраля. Наша задача на этот год, чтобы он стал как минимум обязательным претендентом на титул по одной из основных версий".

Батыргазиеву 23 года. На его счету титулы интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB). Также он является обладателем поясов чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг. Всего в послужном списке спортсмена 5 побед (5 нокаутом), ни одного поражения. На его счету победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.