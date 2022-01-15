Хованцев предположил, кто из сборной России по биатлону не поедет на Олимпиаду

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Состав российских биатлонистов на Олимпийские игры в Пекине уже понятен, в него не попадут спортсмены, которые не выступали в эстафетах на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В субботу российские биатлонисты победили в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В составе команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

"Скорее всего, эта эстафетная четверка плюс Эдуард Латыпов и поедет на Олимпиаду, - сказал Хованцев. - После такого результата я ожидаю именно такого решения".

В числе претендентов на поездку на Игры в Пекине остаются чемпион мира 2017 года Антон Бабиков и Александр Поварницын.

В женской эстафете российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой завоевала на этапе в Рупольдинге бронзу. Пятое место в олимпийской команде, по мнению Хованцева, займет не Анастасия Шевченко, а Ульяна Нигматуллина. "В женской команде, в отличие от мужской, сложного выбора нет. Там и ставить-то некого", - заметил он.

Состав на Олимпиаду будет оглашен 17 января, в мужскую и женскую команду войдут по пять спортсменов. Латыпов продолжает находиться на карантине, в начале января у него был обнаружен коронавирус.