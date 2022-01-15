Хованцев: соперники исполняли цирковые номера в победной для сборной России эстафете

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Соперники мужской команды России по биатлону во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге допустили слишком много нелепых ошибок, подобного на Олимпийских играх в Пекине от них ждать не стоит. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В субботу российские биатлонисты победили в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, в составе команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Сборная Норвегии ради подготовки к Олимпиаде выставила на гонку резервный состав. Бежавший на первом этапе Александер Андерсен передал эстафету последним с отставанием в 2 минуты 36 секунд. На втором огневом рубеже швед Пеппе Фемлинг начал стрелять по мишеням Андерсена, норвежский биатлонист выл вынужден обратиться к судьям и в итоге потерял много времени.

"Так сложилось, что эстафету выиграли без напряженной борьбы, на последнем этапе соревноваться было уже не с кем, - сказал Хованцев. - На Олимпиаде таких цирковых номеров уже не будет: шведы не будут стрелять по чужой установке, норвежцы побегут основным составом, французы тоже не будут ставить на эстафету молодого спортсмена [Эрика Перро]. На Олимпиаде будет сложнее".

Состав на Олимпиаду будет оглашен 17 января, в мужскую и женскую команду войдут по пять спортсменов. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.