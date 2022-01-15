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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тренер Степановой и Букина считает, что фигуристы прибавляют от старта к старту

По словам Ирины Жук, она довольна выступлением подопечных на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин растет от старта к старту. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Ирина Жук.

Степанова и Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, уступив соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову 4,76 балла.

"И вчера, и сегодня мы очень довольны. Они растут от старта к старту, набираются силы, мощи, это самое главное. Приятно, что отрывы уже не десять баллов, а поменьше", - сказала Жук.

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года. Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020).

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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