Васильев: биатлонист Цветков настроил всех на хороший результат на Олимпиаде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Биатлонист сборной России Максим Цветков своим выступлением в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге настроил всех на положительный результат на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Сборная России в составе Саида Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Цветкова выиграла эстафету, опередив ближайшего преследователя, сборную Германии, на семь секунд. Цветков бежал последний этап.

"Сейчас составлять эстафетную команду просто некорректно, на самой Олимпиаде все может поменяться как в одну, так и в другую сторону, все будет зависеть от состояния спортсменов на самой Олимпиаде. А сейчас это просто хорошая тренировка, хорошая обкатка, возможность попробовать себя на хороших скоростях. Понятно, что, скорее всего, эти четверо плюс [Эдуард] Латыпов поедут на Олимпиаду, в общем-то это уже ни для кого не секрет, но кто будет в команде бежать - вопрос вопросов. Максим Цветков вне всякого сомнения один из героев эстафеты, молодец, ходом ровно бежал, не дав себя съесть на финише, и без дополнительных патронов отстрелял, он всех настроил на хороший результат на Олимпиаде", - сказал Васильев.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.