Российские саночники, отобравшиеся на Олимпиаду, не намерены пропускать чемпионат Европы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Члены сборной России по санному спорту, завоевавшие право выступить на Олимпийских играх в Пекине, примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

В понедельник Чудинов сообщил ТАСС, что в состав олимпийской команды на Игры в Пекине включены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров. До начала Олимпиады в международном календаре осталось два старта - это этапы Кубка мира в немецком Оберхофе (15-16 января) и Санкт-Морице (22-23 января).

"Сейчас мы находимся в Оберхофе, после окончания соревнований отправимся в полном составе в Санкт-Мориц, - сказал Чудинов. - Все наши олимпийцы намерены выступить на чемпионате Европы. Спортсменам очень важно показать высокие результаты по итогам Кубка мира, чтобы иметь возможность стартовать в первой группе на Олимпиаде в Пекине".

Как ранее сообщал ТАСС, сборная России по санному спорту вылетит в Пекин 27 января, перед этим три дня команда проведет на базе в Новогорске на карантине.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.