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Тренер итальянского танцевального дуэта заразилась коронавирусом

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри заняли третье место на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Результат теста на коронавирус Барбары Фузар-Поли, тренирующей бронзовых призеров чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, дал положительный результат. Об этом Фаббри сообщил журналистам.

"Впервые за 12 лет мы вышли выступать без тренера. У нашего тренера Барбары положительный результат теста на ковид" , - сказал он.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на чемпионате Европы. Вторыми стали их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катаниюПандемия COVID-19
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