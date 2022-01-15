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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Горшков прокомментировал выступления российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы

Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Три российских танцевальных дуэта на чемпионате Европы по фигурному катанию выступили очень хорошо. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), первый олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков.

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"Все ребята, все три наши пары выступили очень хорошо, старались показать максимум, - сказал Горшков. - Искренне поздравляю фигуристов и их тренеров".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. "Надо понимать, что каждые соревнования - это новая страница. Не надо забывать: спортсмены - это живые люди, каждый из них будет стараться показать свой максимум", - отметил Горшков, отвечая на вопрос о перспективах российских танцевальных дуэтов на Олимпиаде.

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