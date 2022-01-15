Тренер фигуристов Степановой и Букина рассказала о мерах защиты от ковида перед Олимпиадой

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Тренер российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук призналась, что она и спортсмены жестко следят за мерами предосторожности от коронавируса и каждый раз нервничают при сдаче тестов. Об этом Жук рассказала ТАСС.

Из-за положительного результата теста на коронавирус тренер бронзовых призеров чемпионата Европы в Таллине Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри Барбара Фузар-Поли отсутствовала на произвольном танце. Победу в танцах на льду одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин стали вторыми.

"Мы увидели, что Барбары не было на тренировке, мы поняли - что-то не то. Здесь тесты берут каждый день, и это правильно - быстро выявляют, кто заболел, сразу изолируют. Мы жестко следим - все в масках, все брызгаем руки, каждый раз нервничаем, когда сдаем. Впереди Олимпиада", - сказала Жук.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.