Гандболист сборной России Дземин заразился коронавирусом на чемпионате Европы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тест игрока сборной России по гандболу Евгения Дземина на коронавирус дал положительный результат в преддверии второго матча на чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

"Евгений Дземин сдал положительный тест на коронавирус. Тесты остальных участников делегации - отрицательные. Дземин чувствует себя хорошо, но по регламенту пробудет на карантине минимум пять дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу российские гандболисты встретятся с командой Норвегии во втором матче предварительного раунда соревнований. Начало встречи - 22:30 мск. В первом матче сборная России одержала победу над гандболистами из Литвы (29:27).

В предварительном раунде российская команда играет в группе E со сборными Литвы, Норвегии и Словакии. На каждую игру чемпионата Европы можно заявить 16 гандболистов, по ходу турнира разрешается сделать до шести замен в итоговой заявке, используя игроков из расширенного списка.

Из каждой группы в основной раунд турнира выходят по две команды, которые будут разбиты на две группы по шесть сборных. Команды, которые займут первые два места в каждой группе, пробьются в полуфинал. Соревнования проходят в Венгрии и Словакии.