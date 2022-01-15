СМИ: хоккеист "Локомотива" Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки

ТАСС, 15 января. Нападающий ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" американец Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней девушки в 2011 году. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.

Сообщается, что в 2011 году Буше совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью семьи, у которой Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет. Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Однако во время декабрьского слушания было принято решение решение о переквалификации статьи на более мягкую, хоккеист был приговорен к наказанию без предварительного тюремного заключения. По сообщению источника, Буше признал себя виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней еще в 2011 году. 13 декабря 2021 года Буше был признан виновным в суде первой инстанции округа Уоштеноу в преступном сексуальном поведении третьей степени в рамках соглашения о признании вины. Ожидается, что окончательный приговор Буше будет вынесен 31 января.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".