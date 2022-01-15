Попова: произвольный танец фигуристов Степановой и Букина является новаторским

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Хореография произвольного танца российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина является новаторской. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова.

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду

В субботу Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате Европы в Таллине. Выиграли соревнования Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Все наши пары молодцы. Была ошибка у Никиты [Кацалапова], во всем остальном шикарно. Хочется отметить произвольный танец Степановой и Букина. Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар", - сказала Попова.

"Наверное, менять танцевальные дуэты в командных соревнованиях [на Олимпийских играх] можно, но необязательно. Сейчас мы видим, что Саша с Ваней тоже могут быть на уровне мировых лидеров", - добавила собеседница агентства.

Соревновательная часть чемпионата Европы завершится 15 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.