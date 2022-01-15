"Ростов-Дон" победил "Боруссию" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 15 января. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 31:25 победил германскую "Боруссию" в гостевом матче 10-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" занимает третье место в таблице группы А, набрав 14 очков. "Боруссия" с 9 очками идет четвертой. Предыдущий матч между командами завершился победой российского клуба со счетом 37:27.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Ростов-Дон" проведет против черногорской "Будучности" 22 января. Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.