РФБ работает над получением американских виз для игроков женской сборной России

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) плотно работает с Международной федерацией баскетбола (FIBA) и американской стороной по вопросу получения американских виз для игроков женской сборной России для участия в квалификационном турнире к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что женская сборная России по баскетболу может не сыграть в квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Вашингтоне с 10 по 13 февраля. Баскетболисток могут не пустить в США без вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ, также существует проблема с визами.

"Мы очень плотно работаем с FIBA, с американской принимающей стороной. На следующей неделе картина будет более ясной", - сказал Кириленко.

Сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Пуэрто-Рико и США. Американки уже квалифицировались на чемпионат мира как действующие олимпийские чемпионки. На турнир выйдут две лучше команды группы без учета сборной США.

Чемпионат мира пройдет с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее.