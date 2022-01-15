{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед", уступая по ходу матча со счетом 0:2

Встреча 22-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 2:2
Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия и защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес AP Photo/Rui Vieira
Описание
Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия и защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 15 января. "Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 2:2 сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Оба гола в составе "Манчестер Юнайтед" забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минута). У "Астон Виллы" отличились Джейкоб Рэмзи (77) и Филиппе Коутиньо (82).

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не принимал участие в матче из-за мышечного повреждения.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах. "Астон Вилла" располагается на 13-й позиции с 23 очками. 19 января команда из Манчестера в гостях сыграет перенесенный матч 17-го тура с "Брентфордом". "Астон Вилла" 22 января в гостях встретится с "Эвертоном" в рамках 23-го тура.

Теги
Футбол в Англии
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Тарасова: российские фигуристки на чемпионате Европы произвели колоссальное впечатление
Россиянки в субботу заняли весь пьедестал в женском одиночном катании
Читать полностью