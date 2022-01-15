"Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед", уступая по ходу матча со счетом 0:2

ТАСС, 15 января. "Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 2:2 сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Оба гола в составе "Манчестер Юнайтед" забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минута). У "Астон Виллы" отличились Джейкоб Рэмзи (77) и Филиппе Коутиньо (82).

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не принимал участие в матче из-за мышечного повреждения.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах. "Астон Вилла" располагается на 13-й позиции с 23 очками. 19 января команда из Манчестера в гостях сыграет перенесенный матч 17-го тура с "Брентфордом". "Астон Вилла" 22 января в гостях встретится с "Эвертоном" в рамках 23-го тура.