Российские фигуристы на втором чемпионате Европы подряд завоевали золото во всех видах

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине выиграли золотые медали во всех дисциплинах, повторив достижение предыдущего европейского первенства.

Российская команда заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав девять медалей. Золотые медали выиграли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебряные медали на счету Александры Степановой и Ивана Букина (танцы на льду), Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары) и Анны Щербаковой (женское одиночное катание). Бронзовые медали выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортивные пары), Александра Трусова (женское одиночное катание).

На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2020 году в австрийском Граце, российские фигуристы также заняли первое место в медальном зачете. Золотые медали выиграли Алена Косторная (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Бойкова и Козловский (спортивные пары), Синицина и Кацалапов (танцы на льду). Серебро завоевали Щербакова (женское одиночное катание), Артур Даниелян (мужское одиночное катание), Тарасова и Морозов (спортивные пары). Бронзовые медали на счету Трусовой (женское одиночное катание), Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (спортивные пары), Степановой и Букина (танцы на льду).