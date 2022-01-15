Попова восхитилась способностью фигуристки Щербаковой собираться в нужные моменты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова восхищена способностью чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой собираться в нужные моменты. Об этом она рассказала ТАСС.
В субботу завершились соревнования в женском одиночном катании, весь пьедестал заняли фигуристки из России. Первой стала Камила Валиева, второй - Щербакова, третьей - Александра Трусова. Валиева и Трусова допустили падения в ходе проката произвольной программы.
"Радость, что все наши девочки на пьедестале, небольшая грусть от того, что не все смогли исполнить чистые прокаты, - сказала Попова. - Восхищение Аней и ее способностью собираться в нужные моменты. Но это хорошо перед Олимпиадой - совершить ошибки и понять свои слабые места, ведь еще есть время все доработать".
"К сожалению, прокатов вживую не видела, поэтому очень сложно оценить, как это было вживую - скорость, мягкость и яркость представления программ. Но, очевидно, что из-за срывов общее впечатление от программы Саши немножко проигрывало. Хотя до первого падения Саша выглядела очень внушительно и уверенно", - добавила победительница Универсиады.
Чемпионат Европы завершится 16 января показательными выступлениями.