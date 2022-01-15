Попова восхитилась способностью фигуристки Щербаковой собираться в нужные моменты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова восхищена способностью чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой собираться в нужные моменты. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу завершились соревнования в женском одиночном катании, весь пьедестал заняли фигуристки из России. Первой стала Камила Валиева, второй - Щербакова, третьей - Александра Трусова. Валиева и Трусова допустили падения в ходе проката произвольной программы.