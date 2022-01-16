Чайковская: российские фигуристы должны сохранить удивительный дух до Олимпиады

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российским фигуристам необходимо сохранить удивительный дух, который они продемонстрировали на чемпионате Европы, до Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

Россияне выиграли золотые медали во всех видах программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Победы одержали Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"Такой триумфальный успех, просто триумфальный, - сказала Чайковская. - Очень важный старт перед Олимпиадой для спортсменов, которые заняли первые места во всех видах, это очень серьезно. И главное, что катались прекрасно, какие-то есть мелочи и недоработки, но еще есть время. Главное, чтобы они были здоровы и сохранили удивительный дух, который они продемонстрировали".

"И потрясающее эмоциональное катание - наотмашь катали, не сдерживали себя, ничего не боялись. Я люблю когда выдают максимум того, что могут, и даже больше. Шли на первые места, никто не зажимался, не останавливал себя, шли, прорубая все впереди себя. И этот настрой нужно обязательно сохранить, я очень горжусь этим результатом, это наше российское фигурное катание", - добавила она.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.