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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Коган подвел итоги выступления российских фигуристов на чемпионате Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что четыре золотые медали - серьезный показатель лидерства
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Четыре золотые медали российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине являются серьезным показателем лидерства. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Соревновательная программа чемпионата Европы завершилась в субботу произвольными прокатами у женщин. Весь пьедестал заняли фигуристки из России. Первое место заняла Камила Валиева, второе - Анна Щербакова, третье - Александра Трусова.

"Выступление наших девушек вызывает только восторг, и не только у нас, - сказал Коган. - Судя по тому, как их приветствовали трибуны, каждую из них, это очень дорогого стоит, мы видели преодоление сложностей у каждой из них. Что-то получилось, что может быть не очень, что очень неплохо в преддверии Олимпийских игр. Потому что тренеры понимают, что необходимо добавить в оставшиеся дни".

Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех видах соревновательных программ на втором подряд чемпионате Европы. "Четыре золота на чемпионате Европы - это достаточно серьезный показатель лидерства наших фигуристов. Во всяком случае в Европе", - добавил собеседник агентства.

16 января фигуристы выступят в Таллине с показательными номерами. С 4 по 20 февраля пройдут Олимпийские игры в Пекине.

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