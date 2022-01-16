Чайковская заявила, что была уверена в российском пьедестале у женщин на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская была уверена в попадании на пьедестал чемпионата Европы по фигурному катанию трех российских спортсменок. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионкой Европы стала Камила Валиева, второе место заняла Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.

"Люди, которые борются за первые места, умеют себя настраивать, - отметила Чайковская. - Я знала, трое наших будут на пьедестале, больше всего я была спокойна и уверена в девочках. В остальных видах была конкуренция, были тревоги, а здесь все наше. Дай бог, чтобы все дальше так и было, я знаю, чего это стоит в олимпийский сезон, будем гордиться и будем ждать".

Чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал россиянин Марк Кондратюк. "Марк просто молодец, выдавал все, что мог, шел на разрыв. Когда в конце уже сил не оставалось, все равно прибавил. Это большое впечатление произвело", - сказала Чайковская.

В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. "Синицина и Кацалапов были великолепны. Про технику не говорю, эмоционально они растворились в танце, друг в друге", - заключила заслуженный тренер СССР.

Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января показательными выступлениями.