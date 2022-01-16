Радионова: фигуристка Трусова удивляет тем, что не сдается

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате Европы в женском одиночном катании, удивляет тем, что не сдается. Таким мнением с ТАСС поделилась бронзовый призер чемпионата мира в Шанхае, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Елена Радионова.

Трусова по сумме короткой и произвольной программ набрала 234,36 (75,13+159,23) балла и завоевала бронзовую медаль. Победу одержала россиянка Камила Валиева (259,06; 90,45+168,61), второе место заняла ее соотечественница Анна Щербакова (237,42; 69,05+168,37). Все призеры являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

"Саша, конечно, удивляет тем, что не сдается, ставит себе сложнейший контент. Да, ошибки не позволили ей подняться выше третьего места, но сделай она все, это ей помогло бы. Но она не останавливается, не облегчает свой контент, идет к своей цели", - сказала Радионова.

Также Радионова оценила выступления Щербаковой и Валиевой. "Аня Щербакова опять поразила своим характером, как я сказала после короткой программы, так и получилось - такая изящная хрупкая девушка и такой характер. Камила Валиева сегодня настолько спокойно и расковано каталась, что было ощущение, что это не первый ее чемпионат Европы - настолько все уверенно, задорно. Мне кажется этот прокат был один из ее самых раскованных, несмотря на помарку, она была шикарна", - заявила собеседница агентства.

"Наши девчонки - это, конечно, фантастика", - добавила Радионова.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.