Жулин считает, что фигуристка Валиева недосягаема для соперниц

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева является недосягаемой для соперниц. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1994 года в танцах на льду Александр Жулин.

Валиева по сумме короткой и произвольной программ набрала 259,06 балла и завоевала золотую медаль. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова (237,42), третьей стала ее соотечественница Александра Трусова (234,36).

"Валиева - это вообще не обсуждается, даже со срывами какими-то определенными ее догнать практически невозможно, - сказал Жулин. - Все три фигуристки замечательные, очень хочу выделить Щербакову, потому что после неудачной короткой программы она показала свой настоящий чемпионский характер, совершенно блистательно откаталась. Трусова молодец, что идет на свои пять четверных и думаю, что в самый ответственный момент у нее все может получиться. Так что тройка феноменальная, смотреть одно удовольствие".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.