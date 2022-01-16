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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Валиева заявила, что у нее не все получилось в произвольной программе на чемпионате Европы

Спортсменка в субботу одержала победу на европейском первенстве в Таллине
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Камила Валиева отметила, что у нее не все получилось в произвольной программе на турнире в Таллине. Об этом Валиева рассказала на пресс-конференции.

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Валиева по сумме короткой и произвольной программ набрала 259,06 балла. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова (237,42), третьей стала ее соотечественница Александра Трусова (234,36). Валиева допустила ошибку в исполнении тройного акселя в произвольной программе.

"Публика здесь очень хорошая, все очень хорошо поддерживают. Когда ты выходишь на лед, ты понимаешь - тебя любят. Сегодня был рабочий прокат, не все получилось. Постаралась включить чуть больше эмоций, это немного помешало, я пыталась чувствовать себя спокойно", - сказала Валиева.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России.

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