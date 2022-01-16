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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Жулин считает, что коронавирус повлиял на атмосферу чемпионата Европы по фигурному катанию

По словам тренера, ежедневное тестирование на турнире добавляло беспокойства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ежедневные ПЦР-тестирования и страх за положительный результат теста на коронавирус повлияли на атмосферу чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпионов мира и двукратных победителей европейского первенства в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин.

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"Надоели ПЦР-тесты ежедневные, маски, но мы все в одной лодке, - сказал Жулин. - Все не так, как раньше. Нет такого удовольствия от турнира из-за того, что постоянно думаешь, а вдруг ПЦР-тест выявит [у тебя] коронавирус, а вдруг Олимпиаду отменят? И с этим "а вдруг" нам всем приходится сейчас жить, но что делать, таковы реалии".

"Сейчас самое главное, чтобы Олимпиаду провели, потому что спортсменов жалко. Так работали тяжело, так к этому шли. Не дай бог отменят, но надеюсь, все будет нормально", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января показательными выступлениями. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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