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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Гончаренко: Трусова поражает стремлением достичь своей мечты о пяти четверных прыжках

Спортсменка мечтает исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова поражает стремлением достичь поставленной цели. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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Трусова на чемпионате Европы в Таллине завоевала бронзовую медаль. Победу одержала россиянка Камила Валиева, второе место заняла ее соотечественница Анна Щербакова. Все призеры являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

"Самые прекрасные эмоции [оставили прокаты россиянок]. Очень рада, что весь пьедестал наш, российский, девочки просто молодцы, они нас уже набаловали, - сказала Гончаренко. - Сегодня Аня была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно другие глаза, другая энергетика, четверной флип, каскад, не получившийся в короткой, был просто превосходный".

"Саша Трусова поражает стремлением достичь мечты - исполнить пять четверных, она идет к ней. Пусть сегодня что-то не получилось, сейчас этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой как вишенка на торте, отличное начало, дальше тоже не все безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах", - добавила собеседница агентства.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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