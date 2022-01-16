Гончаренко: Трусова поражает стремлением достичь своей мечты о пяти четверных прыжках

Трусова на чемпионате Европы в Таллине завоевала бронзовую медаль. Победу одержала россиянка Камила Валиева, второе место заняла ее соотечественница Анна Щербакова. Все призеры являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

"Самые прекрасные эмоции [оставили прокаты россиянок]. Очень рада, что весь пьедестал наш, российский, девочки просто молодцы, они нас уже набаловали, - сказала Гончаренко. - Сегодня Аня была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно другие глаза, другая энергетика, четверной флип, каскад, не получившийся в короткой, был просто превосходный".

"Саша Трусова поражает стремлением достичь мечты - исполнить пять четверных, она идет к ней. Пусть сегодня что-то не получилось, сейчас этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой как вишенка на торте, отличное начало, дальше тоже не все безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах", - добавила собеседница агентства.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России, а также чемпионкой России. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.