Фигуристка Щербакова рассказала, что хочет прочувствовать атмосферу Олимпиады

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова, занявшая второе место на чемпионате Европы в женском одиночном катании, хочет прочувствовать атмосферу Олимпийских игр в Пекине. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Щербакова по сумме короткой и произвольной программ набрала 237,42 балла и завоевала серебряную медаль европейского первенства в Таллине. Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что окончательный состав олимпийской сборной России по фигурному катанию станет известен к концу января.

"В последнее время все чаще задают вопросы про Олимпиаду. Вроде и есть мысли об этом, но есть такое чувство, что это не со мной, что это в следующей жизни будет, - сказала Щербакова. - Сама в это не верю. Когда мы туда приедем, мне кажется, это будет невероятно, а эмоции будут зашкаливать".

"Многие рассказывали, что Олимпиада - это что-то особенное, и мне хочется это прочувствовать. Я была на Гран-при в Китае два года назад, мне там понравилось - отдельная культура, все по-другому. Обидно, что в этом году этап перенесли, мне пишут китайские болельщики, передают подарки, недавно передали памятные подарки с символикой Олимпиады. Очень хочется приехать, такая приятная поддержка", - добавила фигуристка.

Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.