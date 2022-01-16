"Флорида" разгромила "Коламбус" со счетом 9:2 в матче НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

ТАСС, 16 января. "Флорида" обыграла "Коламбус" со счетом 9:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Карл Верхаге (1, 14-я минуты), Энтони Дюклер (3), Маккензи Вигар (10), Джонатан Юбердо (23), Антон Лунделл (33, 48), Сэм Беннетт (44) и Патрик Хорнквист (51), у проигравших отличились Густав Нюквист (43) и Бун Дженнер (51).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Его соотечественник и партнер по команде форвард Максим Мамин не набрал баллов за результативность.

"Флорида" одержала вторую крупную победу подряд, днем ранее команды разгромила "Даллас" со счетом 7:1. "Флорида" занимает первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 57 очков в 38 матчах. "Коламбус" идет пятым в Столичном дивизионе с 35 очками в 36 играх.

В следующем матче "Флорида" 19 января в гостях сыграет с "Калгари", "Коламбус" в этот же день на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".